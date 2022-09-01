Казахстанский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий потерял одну строчку и стал девятым. Иван Дычко остался на 15-м месте. «Суперчемпионом» мира в этом весе является украинец Александр Усик, а тройку лидеров составляют американский боксер Майкл Хантер, Роберт Хелениус из Финляндии и британец Хьюи Фьюри.

В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев по-прежнему занимает четвертое место, а Серик Мусадилов располагается на 12-й отметке. Основной чемпионский титул принадлежит французу Арсену Гуламиряну, топ-3 состоит из россиянина Алексея Егорова, представителя Кубы Юниэля Дортикоса и шведского бойца Баду Джека.

Выступающие во второй средней категории Айдос Ербосынулы и Бек Нурмаганбет сохранили соответственно первую и 11-ю позиции. Второе место рейтинга принадлежит британцу Джону Райдеру, третий — Калебу Планту из США. «Суперчемпион» мира WBA — мексиканец Сауль «Канело» Альвареса.

В средней категории Мейирим Нурсултанов вошел в рейтинг под 14-м номером. Поясом WBA Super в этом весе владеет другой казахстанец Геннадий Головкин. В тройке ведущих претендентов: Майкл Зерафа (Австралия), Риота Мурата (Япония) и Серхио Мартинес (Аргентина).

Представитель второго полулегкого веса Султан Заурбек остался десятым. Первое место — у американца Ламонта Роуча-младшего, за ним идут ирландец Джоно Кэрролл и грузинский файтер Отар Эраносян. «Суперчемпионский» пояс вакантен, а «обычным» чемпионом является Эктор Луис Гарсия из Доминиканской Республики.

Во втором легчайшем дивизионе Евгений Павлов все так же располагается на шестой строчке. Первое место табеля о рангах занимает Азат Оганесян (Армения), на второй строчке — Томоки Камеда (Япония), третий — Олег Довгун (Украина). Поясом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.

















Фото: sports.kz