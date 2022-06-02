2 Июня 2022 20:39

Казахстанский боксер Василий Жиров вошел в мировой рейтинг всех времен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарубежный сайт At-the-buzzer.com составил рейтинг лучших боксеров всех времен в первом тяжелом весе и включил в него казахстанца Василия Жирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жиров занял 12-е место в рейтинге. Возглавил список американец Эвандер Холифилд.

«Василий Жиров — казахстанский боксер на пенсии, дебютировавший в профессионалах 18 января 1997 года и проведший свой последний бой 17 октября 2009 года. Он завершил свою профессиональную карьеру с рекордом 38-3-1 и 32 нокаутами. Он был ростом 6 футов 2 дюйма с размахом рук 74 дюйма и дрался в стойке левши.

Жиров выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1996 года в полутяжелом весе. После блестящей любительской карьеры он перешел в полутяжелый вес и выиграл свой первый 31 бой. Он выиграл титул IBF в 1999 году и удерживал титул пять раз, прежде чем проиграл его Джеймсу Тони в 2003 году», — говорится в материале СМИ.

Так выглядит полный рейтинг по версии издания:

1. Эвандер Холифилд

2. Александр Усик

3. Карлос Де Леон

4. Дэвид Хэй

5. Хуан Карлос Гомес

6. Жан-Марк Мормек

7. Дуайт Мухаммед Кави

8. Джонни Нельсон

9. Джеймс Тони

10. Анаклет Вамба

11. Марко Хук

12. Василий Жиров

13. О’Нил Белл

14. Гильермо Джонс

15. Эл Коул

16. Вирджил Хилл

17. Джефф Лэмпкин

18. Орлин Норрис

19. Магне Хавнаа

20. Карл Томпсон