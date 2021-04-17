Казахстанский боксер трижды отправил в нокдаун и нокаутировал испанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кельце (Польша) проходит молодежный чемпионат мира по боксу. Его очередным участником от сборной Казахстана стал Сабыржан Аккалыков, сообщает Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 64 килограммов он встречался с испанским боксером Фабио Маццилли Бласко и одержал убедительную досрочную победу. По ходу боя Аккалыков трижды отправил своего оппонента в нокдаун — после третьего отсчета рефери остановил поединок, присудив казахстанцу победу. Таким образом, Сабыржан Аккалыков без проблем вышел в 1/8 финала МЧМ-2021.

Заявка мужской сборной Казахстана на этот турнир была такой: Санжар Ташкенбай (49 кг), Кенже Муратулы (52 кг), Ерболат Сабыр (56 кг), Елнур Суюнбай (60 кг), Сабыржан Аккалыков (64 кг), Нуржан Аманкельды (69 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Мади Амиров (91 кг), Аманат Сабыргали (+91 кг).