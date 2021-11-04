Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в финал ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан получил первого финалиста чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Им стал Темиртас Жусупов, которому противостоял нокаутер из Беларуси Евгений Кармильчик. В первом раунде явного преимущества ни у кого не было. Каждый отрабатывал на полных мощностях.

А вот следующую трехминутку взял Жусупов - хорошая заявка на попадание в главный поединок ЧМ. В итоге он грамотно доработал остаток боя, одержав итоговую победу.

Таким образом, Жусупов первым у сборной Казахстана вышел в финал ЧМ-2021 и уже гарантировал себе, как минимум, серебряную медаль.

Также сегодня свои полуфинальные бои в дневной сессии проведут Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг), а в вечерней выступят Сакен Бибосынов (51 кг) и Серик Темиржанов (57 кг).