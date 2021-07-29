Новости
Казахстанский боксер стартовал с победы нокдауном на Олимпиаде в Токио
29 Июля 2021 14:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные поединки в весовой категории до 75 кг среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеЕлена Рыбакина сразится за бронзовую медаль Олимпийских игр Стрельба из лука: казахстанец пробился в 1/16 финала Олимпиады-2020 В Токио вторым рейсом из Казахстана прибыли олимпийцы
Казахстан в этом весе представляет Абильхан Аманкул. В первом поединке казахстанцев предстояла встреча с представителем Узбекистана Фанатом Кахармоновым.
Аманкул одержал уверенную победу над соперником. Поединок завершился со счётом 5:0.Напомним, что ранее на Олимпиаде-2020 успешно стартовали казахстанцы Закир Сафиуллин (до 63 кг) и Сакен Бибосынов (до 52 кг), тогда как Аблайхан Жусупов (до 69 кг). Василий Левит (до 91 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг) выбыли из борьбы после первых же поединков, а Серик Темиржанов (до 57 кг) завершил выступление во втором круге. Также Игры после стартового боя покинула единственная казахстанская боксерша Надежда Рябец (до 75 кг). выступит казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев.
Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Елена Рыбакина сразится за бронзовую медаль Олимпийских игр
- Стрельба из лука: казахстанец пробился в 1/16 финала Олимпиады-2020
- В Токио вторым рейсом из Казахстана прибыли олимпийцы
- «Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»
- Олимпиада-2020: Где смотреть трансляцию тенниса и бокса
- Фильм «Конокрады. Дороги времени» с участием Самал Еслямовой вышел в прокат во Франции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047