Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) состоялся финальный бой в весовой категории до 51 килограмма, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В поединке за «золото» встретились казахстанский боксер Дамир Абдикадыр и титулованный узбекистанец Хасанбой Дусматов. Итогом этого боя стала победа Дусматова единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, Хасанбой Дусматов выиграл «золото», а Дамир Абдикадыр стал серебряным призером турнира. Добавим, что Дусматов является олимпийским чемпионом 2016 года, вице-чемпионом мира 2017 года, а также двукратным чемпионом Азии (2015, 2017). Свои финальные бои в дневной сессии сегодня также проведут женщины — Назым Кызайбай (50 кг) и Дина Жоламан (54 кг).
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