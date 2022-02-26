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Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира»

26 Февраля 2022 19:24
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Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) состоялся финальный бой в весовой категории до 51 килограмма, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В поединке за «золото» встретились казахстанский боксер Дамир Абдикадыр и титулованный узбекистанец Хасанбой Дусматов. Итогом этого боя стала победа Дусматова единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Хасанбой Дусматов выиграл «золото», а Дамир Абдикадыр стал серебряным призером турнира. Добавим, что Дусматов является олимпийским чемпионом 2016 года, вице-чемпионом мира 2017 года, а также двукратным чемпионом Азии (2015, 2017). Свои финальные бои в дневной сессии сегодня также проведут женщины — Назым Кызайбай (50 кг) и Дина Жоламан (54 кг).


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