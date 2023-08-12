Казахстанский боксер с двумя поясами опустился в рейтинге IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) потерял три позиции в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов занимал 9-е место в рейтинге IBF в суперсреднем весе, однако теперь располагается уже на 12-й строчке.

Али Ахмедов является чемпионом IBF North American, а также обладателем пояса WBC Silver. Эти пояса боксер получил в личное владение в сентябре 2022 года: он победил единогласным решением судей американского боксера Габриэля Росадо (26-17-1, 15 КО). С тех пор Ахмедов на ринг не выходил.

Что касается суперсреднего веса, то абсолютным чемпионом в нем является мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (59-2-2, 39 КО).