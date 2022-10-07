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    15:45, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер Али Ахмедов получил титулы WBC и IBF после победы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) получил в личное владение титулы чемпиона WBC Silver и IBF North American, завоеванные им 18 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В бою за вышеупомянутые пояса Ахмедов победил единогласным решением судей опытного американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО). Поединок проходил в Лас-Вегасе в рамках шоу Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес III.

    Спустя почти три недели после боя казахстанцу доставили его трофеи. Фото титулов Али опубликовал в Instagram Stories.

    Али Ахмедов является боксером промоутерской компании GGG Promotions, основанной Головкиным.


    Фото: Ed Mulholland/Matchroom Boxing



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