Казахстанский боксер Даулет Даукенов выиграл титул чемпиона WBA

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (7-1, 3 КО) выступил на вечере бокса в Минске (Беларусь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником 27-летнего казахстанца был 19-летний украинец Назри Рахимов (6-1, 3 КО). На кону стоял титул чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBA Asia. Бой, рассчитанный на десять раундов, продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Даукенова единогласным решением судей.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал восьмую победу на профи-ринге и завоевал второстепенный пояс WBA. Назри Рахимов потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Фото: sport.inform.kz