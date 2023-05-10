Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов завоевал первую медаль ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов сразился с французом Маканом Траоре и победил его единогласным решением судей, при этом в первом и втором раундах соперник казахстанца побывал в нокдауне. Напомним, Траоре стал автором сенсации — он выбил из турнира действующего чемпиона мира, японца Севона Окадзаву.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал мирового первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Это первая медаль сборной Казахстана на ЧМ-2023 в Ташкенте. Добавим, что Шымбергенов является капитаном казахстанской команды на турнире. Что касается его достижений в любителях, то он является действующим чемпионом Азии. Также он становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) и выигрывал «серебро» на Азиатских играх.