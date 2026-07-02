Казахстанский боец заработал 10 тысяч долларов за поражение в PFL

В главном бою турнира PFL в Сан-Диего в минувшие выходные сошлись казахстанец Саламат Исбулаев и американец Эй Джей Макки.

По данным Калифорнийской государственной Атлетической комиссии, Исбулаев гарантированно получит 10 тысяч долларов за участие в главном бою, несмотря на то, что проиграл Макки единогласным решением судей. В свою очередь, Макки гарантированно получил 100 тысяч долларов без учета бонуса. Макки был одним из самых востребованных бойцов в составе PFL с тех пор, как промоушен приобрел Bellator, где он ранее был чемпионом.

Отметим, что поражение от Макки стало первым в карьере Исбулаева. Предыдущие 10 поединков Саламат выиграл, причем, все досрочно.

В американской лиге PFL Саламат выступает с 2026 года, в дебюте ярко нокаутировал в первом раунде действующего чемпиона Хесуса Пинедо, после чего ворвался в топ-20 мирового рейтинга полулегкого веса.