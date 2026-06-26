Экс-чемпион Bellator оценил свои шансы в бою против Саламата Исбулаева в PFL

В ночь с 27 на 28 июня по времени Казахстана на турнире PFL в Сан-Диего (США) сойдутся американец Эй Джей Макки (24-2) и казахстанец Саламат Исбулаев (10-0), передает корреспондент агентства Kazinform.

На стороне американского бойца — опыт, ранее он становился чемпионом Bellator. Казахстанец Исбулаев пока не потерпел ни одного поражения и рассчитывает продлить свою победную серию.

На пресс-конференции, предваряющей турнир, Эй Джей Макки заявил, что намерен устроить Исбулаеву настоящую проверку боем.

— Он хороший боец, но пока не заходил дальше двух раундов. Я собираюсь навязать ему высокий темп и проверить, как он будет выглядеть в таких условиях, — заявил Макки.

Также американец рассказал, что ждет победителя его боя с казахстанцем.

— Поражение в этом бою может дорого стоить, а награда не так велика. Но победитель сделает серьезный шаг к титулу, а это единственное, что действительно имеет значение, — добавил Макки.

PFL (Professional Fighters League) — крупная американская спортивная организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам (ММА). В индустрии единоборств PFL — один из главных конкурентов UFC. Долгое время лига выделялась уникальным спортивным форматом, полностью копирующим традиционные американские лиги (как NHL или NBA). В конце 2023 года PFL приобрела другого крупного конкурента — промоушен Bellator, существенно расширив свой ростер бойцов.

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