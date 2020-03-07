Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанский боец Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева в Алматы
7 Марта 2020 00:01
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов нокаутировал россиянина Расула Мирзаева в первом раунде в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 105, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКонор Макгрегор за 40 секунд выиграл Дональда Серроне в турнире UFC 246 Лучших спортсменов и тренеров наградили в Ассоциации боевых искусств Дамир Исмагулов планирует подраться с бойцом из ТОП-15 в UFC
Поединок прошел в Алматы на Almaty Arena. Для 30-летнего казахстанца эта победа стала 11-й при трех поражениях, а 33-летний россиянин проиграл в третий раз в карьере при 18 победах.
В главном же бою вечера смешанных единоборств сразятся российский боец Шамиль Шахбулатов (11-2) и бразилец Даниэл Оливейра (26-6-1) — они оспорят титул чемпиона в легчайшем весе.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Вечер бокса в Дубае: Нуртас Ажбенов нокаутировал «звездного» соперника
- Преступник, пытавшийся проникнуть в чужой дом, задержан в Алматы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане с 7 по 10 марта
- Александр Бублик принес Казахстану первую победу в матче Кубка Дэвиса с Нидерландами
- Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе
- Стали известны даты матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047