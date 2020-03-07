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Казахстанский боец Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева в Алматы

7 Марта 2020 00:01
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Казахстанский боец Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов нокаутировал россиянина Расула Мирзаева в первом раунде в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 105, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поединок прошел в Алматы на Almaty Arena. Для 30-летнего казахстанца эта победа стала 11-й при трех поражениях, а 33-летний россиянин проиграл в третий раз в карьере при 18 победах.

В главном же бою вечера смешанных единоборств сразятся российский боец Шамиль Шахбулатов (11-2) и бразилец Даниэл Оливейра (26-6-1) — они оспорят титул чемпиона в легчайшем весе.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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