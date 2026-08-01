Казахстанский альпинист поднял Конституцию и домбру на Памир

Казахстанский альпинист и артист Алибек Кайырбек поднял действующую Конституцию Республики Казахстан и казахскую домбру на вершину пик Раздельная (6 148 метров) в Памире, передает агентство Kazinform.

Казахстанский альпинист, музыкант и артист Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Алибек Кайырбек поднял Конституцию Республики Казахстан и казахскую домбру на высоту 6 148 метров.

Восхождение состоялось в рамках международного культурно-патриотического проекта «Домбыра на вершинах мира», направленного на популяризацию Казахстана, его культуры, государственных символов и национальных ценностей на международной арене.

Фото: Конституционный суд РК

За годы реализации проекта Алибек Кайырбек совершил восхождения на высочайшие вершины Европы, Африки, Гималаев, Тянь-Шаня и Памира, где исполнял казахские кюи на домбре. Каждая экспедиция становится возможностью представить Казахстан, рассказать о его истории, культуре, традициях и достижениях.

На вершине пика Раздельная он исполнил казахские кюи на домбре, а также поднял действующую Конституцию Республики Казахстан. Во время международных экспедиций альпинист знакомит участников из разных стран с историей Казахстана, его культурой, государственными символами и Основным Законом страны.

В 2025 году, к 30-летию Конституции Республики Казахстан, Алибек Кайырбек впервые в истории поднял Конституцию на вершину Айленд-Пик в Гималаях. В 2026 году он продолжил эту традицию, подняв Основной Закон страны на вершину Памира.

По словам организаторов, инициатива направлена на популяризацию конституционных ценностей, национальной культуры и укрепление международного имиджа Казахстана.