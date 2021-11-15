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Казахстанский актер Толепберген Байсакалов назван лучшим актером на кинофестивале в Лос-Анджелесе

15 Ноября 2021 09:36
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Казахстанский актер Толепберген Байсакалов назван лучшим актером на кинофестивале в Лос-Анджелесе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival (Лос-Анджелес) за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек. Об этом сообщила продюсер картины Диана Ашимова на своей странице в Instagram.

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Всемирный азиатский кинофестиваль (AWFF) проводится уже седьмой год, он отмечает работу режиссеров азиатского происхождения и укрепляет связи между голливудской и азиатской индустрией развлечений. В этом году в конкурсе фестиваля приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран.

Фильм «Огонь» рассказывает историю обычного человека в реалиях страны. Толик (Толепберген Байсакалов) – глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью. Он работает курьером и, не имея возможности содержать семью на маленькую зарплату, он, как и многие, вынужден жить в долг, оформляя кредиты. Но при этом, он возлагает большие надежды на свою дочь. В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее их дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

Мировая премьера фильма «Огонь» состоялась на международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея). На прошлой неделе актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.


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#Культура   #Кинематограф  
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