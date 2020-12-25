Казахстанскими пограничниками задержан с наркотиками гражданин Узбекистана

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жибек Жолы» в Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля с использованием служебной собаки по кличке был задержан гражданин Республики Узбекистан за попытку провоза наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Служебная собака дала обозначение на сумку этого гражданина, при личном досмотре в сумке выявлены укрытые от пограничного контроля наркотическое вещество в тюбике геля для бритья. В результате проведённой экспертизы было установлено наркотическое вещество «высушенная марихуана» весом 43,2878 гр.

Задержанный и наркотические вещества переданы в районный отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области. Проводятся процессуальные действия.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения провоза наркотических веществ.