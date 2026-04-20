Казахстанским военнослужащим уточнили систему выплат и надбавок

Документом уточнено, что денежное довольствие является ежемесячной выплатой и основным источником материального обеспечения военнослужащих. Для контрактников оно включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, а также надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством. Для военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов предусмотрена выплата только должностного оклада.

В правила введены новые понятия «день принятия дел и должности» и «день сдачи дел и должности», которые фиксируются соответствующими приказами командиров. Также установлено, что расчет выплат производится пропорционально фактическому времени прохождения службы.

Уточнен порядок начисления должностных окладов. В частности, военнослужащим, назначенным на должности солдат и сержантов, выплаты производятся со дня издания приказа о принятии дел и должности. До этого момента предусмотрены оклады по установленным уровням в зависимости от категории военнослужащего.

Кроме того, регламентирован порядок премирования, которое осуществляется за результаты службы, выполнение срочных и особо важных задач, а также может быть приурочено к праздничным и юбилейным датам. Юбилейными считаются достижения 40-летнего возраста и каждые последующие пять лет.

Документом также определены условия оказания материальной помощи военнослужащим. Она предоставляется в случаях тяжелого материального положения, включая смерть близких родственников, вступление в брак, рождение ребенка, причинение имущественного ущерба, необходимость лечения или выход на пенсию. Размер помощи варьируется и может достигать пятикратного размера минимальной заработной платы.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.

Ранее в Казахстане изменились правила использования мобильных телефонов военнослужащими.