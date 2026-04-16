    12:26, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Новые правила: когда военнослужащим Казахстана можно пользоваться телефонами

    В Казахстане изменились правила использования мобильных телефонов военнослужащими, передает Kazinform.

    Фото: Министерство обороны РК

    Военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РК командированным в воинские части и размещенные в служебном жилье на территории воинской части, военнообязанным, призванным на воинские сборы, допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения в выключенном состоянии.

    При этом, их использование допускается в личное время, определенное внутренним распорядком дня в пределах мест размещения и расположения подразделений воинской части, куда прикомандирован или призван на воинские сборы.

    Военнослужащим срочной службы, курсантам, кадетам военных учебных заведений, военных колледжей и воспитанникам республиканских школ «Жас улан» допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения в выключенном состоянии. При этом, их использование допускается в пределах расположения подразделения воинской части, а также при нахождении в военном госпитале, лечебном и диагностическом отделении военно-медицинских частей и учреждений.

    Приказ министра обороны РК введен в действие с 30 марта 2026 года.

    Ранее сообщалось о том, что три тысячи военнообязанных призовут на воинские сборы в Казахстане.

    Диана Калманбаева
