Новые правила: когда военнослужащим Казахстана можно пользоваться телефонами
В Казахстане изменились правила использования мобильных телефонов военнослужащими, передает Kazinform.
Военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РК командированным в воинские части и размещенные в служебном жилье на территории воинской части, военнообязанным, призванным на воинские сборы, допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения в выключенном состоянии.
При этом, их использование допускается в личное время, определенное внутренним распорядком дня в пределах мест размещения и расположения подразделений воинской части, куда прикомандирован или призван на воинские сборы.
Военнослужащим срочной службы, курсантам, кадетам военных учебных заведений, военных колледжей и воспитанникам республиканских школ «Жас улан» допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения в выключенном состоянии. При этом, их использование допускается в пределах расположения подразделения воинской части, а также при нахождении в военном госпитале, лечебном и диагностическом отделении военно-медицинских частей и учреждений.
Приказ министра обороны РК введен в действие с 30 марта 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что три тысячи военнообязанных призовут на воинские сборы в Казахстане.