Казахстанским ученым надо разработать обобщающий труд по истории Золотой Орды - эксперт
«История Золотой Орды (Улуса Джучи) изучается учеными разных стран на протяжении вот уже двухсот лет, начиная с первой четверти XIX века. В течение всего этого времени неоднократно предпринимались усилия по написанию общей истории империи джучидов. Первой пробной попыткой написания общей истории Золотой Орды было сочинение австрийского востоковеда Йозефа Хаммер-Пургшталя - «История Золотой Орды в Кипчаке или монголы в России». В XX веке, особенно в советский период, золотоордынской тематике также уделялось определенное внимание. Из трудов этого этапа ордыноведения можно выделить монографию А. Ю. Якубовского (в соавторстве с Б.Г. Грековым), которая переиздавалась четыре раза. Но общей итоговой работы по истории Джучиева улуса, в которой были бы охвачены все основные темы, подготовлено так и не было»,- отметил Айболат Кушкумбаев.
После распада СССР интерес к истории Золотой Орды не ослабел, а наоборот, усилился. Обобщающая работа по истории империи джучидов была написана в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ и называлась «Золотая Орда в мировой истории». В написании участвовала большая группа ученых: из Польши, Украины, США, Франции, Венгрии, Молдовы, Финляндии, Сербии, Израиля, Китая.
«Следует сказать, что в джучиведении уже существует опыт подготовки обобщающего академического издания по истории Золотой Орды. Как и все скрупулезно отредактированные объемные академические работы, охватывающие большой исторический период, они также имеют отдельные пробелы и изъяны, так как не все разделы к моменту написания текстов были глубоко проработаны.
Другой особенностью многих обобщающих работ по истории Золотой Орды было то, что восточная часть рассматривалась в отрыве от ее западной части. События в левом крыле Улуса Джучи рассматривались эпизодически, в контексте основной событийной канвы в западных джучидских владениях или в качестве приложения к ним. Такая ситуация объективно связана, прежде всего, с состоянием источников, которые более лучше освещали события, происходившие в западной части Золотой Орды»,- продолжил Айболат Кушкумбаев.
По словам учёного, в Казахстане историография Золотой Орды развивалась в последние десятилетия советского периода крайне неравномерно. Историки следовали концептуальным шаблонам старой советской парадигмы, согласно которой «Золотая Орда» для истории Казахстана средневекового периода это фактически зарубежное государство, которое не входит в рамки отечественной истории.
«Сейчас перед казахстанскими историками стоит большая задача разработать в рамках новой академической истории Казахстана отдельный обобщающий труд по этому колоритному и одновременно, слабо изученному периоду нашего прошлого. Ключевая цель научной историографии этого периода - на основе новейших достижений и результатов исследований ученых, специализирующихся на истории Золотой Орды, пропорционально (равномерно) рассмотреть общую историю как восточной, так и западной части Улуг Улуса, в синхронно выверенной последовательности событий.
Другой новацией, думается, должно стать системно-хронологическое изложение (освещение) этнополитической истории Золотой Орды согласно самым последним достижениям исторической науки.
Большое внимание также необходимо уделить последним достижениям нумизматики как вспомогательной исторической дисциплины, анализу и новым интерпретациям монетного материала и истории денежного обращения в империи джучидов.
В отличие от предыдущих обобщающих трудов особое специализированное внимание следует направить на изучение и привлечение богатого историко-эпического цикла тюркоязычных народов золотоордынской эпохи»,- резюмировал Айболат Кушкумбаев