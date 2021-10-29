Казахстанским ученым надо разработать обобщающий труд по истории Золотой Орды - эксперт

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Об историографическом опыте осмысления Золотой Орды рассказал в Атырау на конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«История Золотой Орды (Улуса Джучи) изучается учеными разных стран на протяжении вот уже двухсот лет, начиная с первой четверти XIX века. В течение всего этого времени неоднократно предпринимались усилия по написанию общей истории империи джучидов. Первой пробной попыткой написания общей истории Золотой Орды было сочинение австрийского востоковеда Йозефа Хаммер-Пургшталя - «История Золотой Орды в Кипчаке или монголы в России». В XX веке, особенно в советский период, золотоордынской тематике также уделялось определенное внимание. Из трудов этого этапа ордыноведения можно выделить монографию А. Ю. Якубовского (в соавторстве с Б.Г. Грековым), которая переиздавалась четыре раза. Но общей итоговой работы по истории Джучиева улуса, в которой были бы охвачены все основные темы, подготовлено так и не было»,- отметил Айболат Кушкумбаев.

После распада СССР интерес к истории Золотой Орды не ослабел, а наоборот, усилился. Обобщающая работа по истории империи джучидов была написана в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ и называлась «Золотая Орда в мировой истории». В написании участвовала большая группа ученых: из Польши, Украины, США, Франции, Венгрии, Молдовы, Финляндии, Сербии, Израиля, Китая.

«Следует сказать, что в джучиведении уже существует опыт подготовки обобщающего академического издания по истории Золотой Орды. Как и все скрупулезно отредактированные объемные академические работы, охватывающие большой исторический период, они также имеют отдельные пробелы и изъяны, так как не все разделы к моменту написания текстов были глубоко проработаны.

Другой особенностью многих обобщающих работ по истории Золотой Орды было то, что восточная часть рассматривалась в отрыве от ее западной части. События в левом крыле Улуса Джучи рассматривались эпизодически, в контексте основной событийной канвы в западных джучидских владениях или в качестве приложения к ним. Такая ситуация объективно связана, прежде всего, с состоянием источников, которые более лучше освещали события, происходившие в западной части Золотой Орды»,- продолжил Айболат Кушкумбаев.

По словам учёного, в Казахстане историография Золотой Орды развивалась в последние десятилетия советского периода крайне неравномерно. Историки следовали концептуальным шаблонам старой советской парадигмы, согласно которой «Золотая Орда» для истории Казахстана средневекового периода это фактически зарубежное государство, которое не входит в рамки отечественной истории.

«Сейчас перед казахстанскими историками стоит большая задача разработать в рамках новой академической истории Казахстана отдельный обобщающий труд по этому колоритному и одновременно, слабо изученному периоду нашего прошлого. Ключевая цель научной историографии этого периода - на основе новейших достижений и результатов исследований ученых, специализирующихся на истории Золотой Орды, пропорционально (равномерно) рассмотреть общую историю как восточной, так и западной части Улуг Улуса, в синхронно выверенной последовательности событий.

Другой новацией, думается, должно стать системно-хронологическое изложение (освещение) этнополитической истории Золотой Орды согласно самым последним достижениям исторической науки.

Большое внимание также необходимо уделить последним достижениям нумизматики как вспомогательной исторической дисциплины, анализу и новым интерпретациям монетного материала и истории денежного обращения в империи джучидов.

В отличие от предыдущих обобщающих трудов особое специализированное внимание следует направить на изучение и привлечение богатого историко-эпического цикла тюркоязычных народов золотоордынской эпохи»,- резюмировал Айболат Кушкумбаев