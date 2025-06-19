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    14:10, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанским студентам в Гарварде не грозит депортация — Саясат Нурбек

    Казахстанским студентам, обучающимся в Гарвардском университете, не грозит депортация или аннулирование виз. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гарвард
    Фото: thecollegepost.com

    По словам министра, соответствующее решение было принято американским судом, который отложил действие запрета на обучение иностранных студентов в США. Кроме того, Государственный департамент США официально подтвердил возобновление выдачи виз.

    — Госдепартамент возобновил визовый процесс, но при этом ввёл дополнительное условие: теперь при рассмотрении заявлений будет проводиться проверка аккаунтов в социальных сетях. Особое внимание уделят политическим взглядам заявителей и возможной поддержке позиций, противоречащих официальной политике США, — отметил Нурбек.

    В связи с этим глава Миннауки рекомендовал казахстанцам, планирующим обучение в США, тщательно подойти к оформлению визы — в частности, проверить свои страницы в социальных сетях, а также быть осмотрительными в публичных высказываниях.

    Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов.

    Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, как ситуация в Гарварде повлияет на казахстанских студентов.

    Теги:
    Вузы Казахстан Америка Виза Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Студенты США
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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