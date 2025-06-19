Казахстанским студентам в Гарварде не грозит депортация — Саясат Нурбек

По словам министра, соответствующее решение было принято американским судом, который отложил действие запрета на обучение иностранных студентов в США. Кроме того, Государственный департамент США официально подтвердил возобновление выдачи виз.

— Госдепартамент возобновил визовый процесс, но при этом ввёл дополнительное условие: теперь при рассмотрении заявлений будет проводиться проверка аккаунтов в социальных сетях. Особое внимание уделят политическим взглядам заявителей и возможной поддержке позиций, противоречащих официальной политике США, — отметил Нурбек.

В связи с этим глава Миннауки рекомендовал казахстанцам, планирующим обучение в США, тщательно подойти к оформлению визы — в частности, проверить свои страницы в социальных сетях, а также быть осмотрительными в публичных высказываниях.

Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, как ситуация в Гарварде повлияет на казахстанских студентов.