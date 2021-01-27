Казахстанским школьникам запретили учиться дистанционно за рубежом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в связи с обучением в дистанционном режиме во время пандемии участились случаи перехода в зарубежные учебные заведения, как альтернатива обучения в казахстанских школах. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в связи с этим внесены изменения в Закон РК «Об образовании».

«Родители и иные законные представители детей, являющихся гражданами Республики Казахстан и постоянно проживающих в РК, обязаны обеспечить получение ими среднего образования в организациях образования Республики Казахстан или международных школах, имеющих лицензию на занятие образовательной деятельностью по общеобразовательным учебным программам основного среднего, общего среднего образования, находящихся на территории Республики Казахстан, за исключением детей, выехавших в зарубежные страны в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. На сегодняшний день, все дети, граждане Казахстана, которые выбыли в зарубежные школы, обязаны вернуться в организации образования Республики Казахстан», - процитировала она изменения в законе.

Гульнара Ермекбава также добавила, что согласно закону, родители и иные законные представители обязаны обеспечивать посещение детьми занятий в учебном заведении.

«В соответствии с буквальным пониманием данной нормы закона, слово «посещение» означает физическое прибытие и нахождение ребенка. Следует отметить, что законодатель использует понятие «посещение», а не обучение. В случае применения законодателем в вышеназванной норме закона слов «обеспечивать обучение», тогда бы основным критерием для оценки действий родителей (законных представителей) было бы получение детьми образования независимо от формы ее получения», - сказала она.

Кроме того, спикер заявила, что согласно Конституции, среднее образование является обязательным.

«С учетом вышеизложенного, родители обязаны обеспечивать посещение детьми занятий (быть физически на занятиях) в школах и колледжах, где получают среднее образование. Исключение составляют дети с особыми образовательными потребностями, обучающиеся дистанционно либо дети, обучающиеся по экстернату», - подчеркнула Гульнара Ермекбава.

Ранее Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования». Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

