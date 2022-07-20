20 Июля 2022 20:36

Казахстанским шахматисткам поставили задачу попасть в топ-3 на олимпиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Украинский шахматист, гроссмейстер, тренер женской сборной Казахстана Александр Моисеенко заявил, что на предстоящей всемирной шахматной олимпиаде перед командой стоит задача попасть в тройку лучших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женская сборная у нас очень сильная. Будем бороться за медали, за попадание в тройку. У нас сильные конкуренты, сильные соперники. Фаворитами на данном соревновании по рейтингу является сборная Индии, к тому же она играет дома. Нашими конкурентами являются также Украина, Грузия, Польша, США, Азербайджан», - говорит Александр Моисеенко.

По его словам, мужские команды этих стран тоже сильные. Для мужской сборной Казахстана главное поднять рейтинг, попасть в 20-ку лучших.

«Это будет очень хороший результат для них. У нас немного разные задачи стоят. Ребята сильные, перспективные. Верим в них», - заявил тренер.

В состав женской сборной Казахстана были включены 5 спортсменов, один запасной: Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова и Гулисхан Нахбаева.

В составе мужской сборной выступят Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалиев, Денис Махнев, Жандос Агманов и Арыстанбек Уразаев.

Сейчас спортсмены вместе проводят сборы в Алматы. Они будут находиться здесь до 26 июля, потом вылетят в Индию.

Ранее сообщалось, что с 28 июля по 10 августа в Индии в городе Ченнай пройдет всемирная шахматная олимпиада. Это командный турнир для сборных-членов FIDE. Первый турнир был проведен в Лондоне в 1927 году, с тех пор он приобрел формат двухлетнего цикла.