Казахстанским пенсионерам запретили оформлять кредиты онлайн

Казахстанцам пенсионного возраста могут отказать в выдаче кредита, если сотрудники банка заподозрят, что человек оформляет заем под влиянием мошенников. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, для защиты наиболее уязвимых категорий граждан регулятор запретил выдачу онлайн-кредитов пенсионерам.

— Это было регламентировано, что лицам, которые постарше — пенсионерам, либо тем, кто уже близки к этому, им необходимо физически явиться в отделения банка. Тогда уже понятно — это ответственность банковского менеджера, который видит, что, если человек в возрасте и может находиться под влиянием. Ему говорят: «Для чего вам кредит?», он говорит: «А мне потому что позвонили». Тогда банк обязан, это уже не вопрос «может или не может», он обязан сказать: «Нет, уважаемый клиент, мы вам этот кредит не выдадим», — сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

При этом, как отметил глава Нацбанка, контроль за соблюдением этих требований осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое проводит надзорные проверки банков

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане появится новый показатель оценки долговой нагрузки заемщика, который будут учитывать при выдаче кредитов — коэффициент долга к доходу.