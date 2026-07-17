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    Казахстанским пенсионерам запретили оформлять кредиты онлайн

    Казахстанцам пенсионного возраста могут отказать в выдаче кредита, если сотрудники банка заподозрят, что человек оформляет заем под влиянием мошенников. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, передает корреспондент Kazinform.

    Когда пенсионеру могут отказать в выдаче кредита — ответ Нацбанка
    Фото: magnific.com

    По его словам, для защиты наиболее уязвимых категорий граждан регулятор запретил выдачу онлайн-кредитов пенсионерам.

    — Это было регламентировано, что лицам, которые постарше — пенсионерам, либо тем, кто уже близки к этому, им необходимо физически явиться в отделения банка. Тогда уже понятно — это ответственность банковского менеджера, который видит, что, если человек в возрасте и может находиться под влиянием. Ему говорят: «Для чего вам кредит?», он говорит: «А мне потому что позвонили». Тогда банк обязан, это уже не вопрос «может или не может», он обязан сказать: «Нет, уважаемый клиент, мы вам этот кредит не выдадим», — сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

    При этом, как отметил глава Нацбанка, контроль за соблюдением этих требований осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое проводит надзорные проверки банков

    Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане появится новый показатель оценки долговой нагрузки заемщика, который будут учитывать при выдаче кредитов — коэффициент долга к доходу.

    Нацбанк Казахстана Пенсионеры Кредит Банки
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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