Казахстанских военных врачей могут допустить к работе в гражданских медучреждениях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов не исключил предоставление возможности военным врачам работать в гражданских медучреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время общественные отношения в сфере прохождения воинской службы гражданами Республики Казахстан регулируются Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее - Закон). В соответствии с Законом военнослужащий не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.
Однако, по его словам, в связи с вносимыми изменениями в законодательные акты по вопросам государственной службы (на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК) предусматриваются нормы, позволяющие ослабить ограничения к занятию государственным служащим иной оплачиваемой деятельностью, не направленной на дискредитацию государственной службы.
«В связи с чем, полагаем возможным поддержать указанные нормы для допуска военных врачей к медицинской деятельности в гражданских организациях здравоохранения», - заключил зампремьера.
- Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач
- Коронавирус в СКО: ситуацию прокомментировали в облздраве
- Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
- Как проходит реабилитация после COVID-19 в Акмолинской области
- Около 2,3 млн тенге штрафа заплатили нарушители карантина в СКО
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана