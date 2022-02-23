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Казахстанских военных врачей могут допустить к работе в гражданских медучреждениях

23 Февраля 2022 12:43
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Казахстанских военных врачей могут допустить к работе в гражданских медучреждениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов не исключил предоставление возможности военным врачам работать в гражданских медучреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время общественные отношения в сфере прохождения воинской службы гражданами Республики Казахстан регулируются Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее - Закон). В соответствии с Законом военнослужащий не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Однако, по его словам, в связи с вносимыми изменениями в законодательные акты по вопросам государственной службы (на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК) предусматриваются нормы, позволяющие ослабить ограничения к занятию государственным служащим иной оплачиваемой деятельностью, не направленной на дискредитацию государственной службы.

«В связи с чем, полагаем возможным поддержать указанные нормы для допуска военных врачей к медицинской деятельности в гражданских организациях здравоохранения», - заключил зампремьера.

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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Вооруженные силы   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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