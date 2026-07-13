Казахстанских бухгалтеров и финансистов  предупредили о новой схеме мошенничества

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за руководителей государственных органов, компаний и организаций, передает Polisia.kz.

По данным МВД, мошенники связываются с потенциальными жертвами через мессенджер Telegram, используя фотографии, имена и другие данные реальных руководителей. От имени директора, начальника или другого должностного лица они направляют сотрудникам сообщения с требованием срочно перевести деньги на указанный счет, оплатить услуги, товар или выполнить другую финансовую операцию.

В полиции отмечают, что чаще всего подобные сообщения получают бухгалтеры, финансовые сотрудники и другие работники, имеющие доступ к денежным средствам организации.

В МВД рекомендуют при получении подобных сообщений не переводить деньги и не выполнять финансовые операции без дополнительной проверки. Необходимо связаться с руководителем по телефону или лично, внимательно проверить номер телефона, аккаунт отправителя и содержание сообщения. При возникновении малейших сомнений следует прекратить переписку и сообщить о случившемся руководству и ответственным сотрудникам.

— Бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и предотвратить мошенничество, — подчеркнули в МВД.

Ранее Kazinform опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто перевел деньги мошенникам.