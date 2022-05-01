Казахстанские застройщики смогут без посредников покупать стройматериалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прозрачность управления жилищным фондом поможет обеспечить электронная платформа «Е-Шаңырақ». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то же время, в целях обеспечения прозрачности в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, внедряются цифровые технологии на этапах проектирования, экспертизы, строительства и дальнейшей эксплуатации. Разрабатывается Государственный банк информационных моделей, который позволяет в онлайн-формате моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологий информационного моделирования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос .

Он также напомнил, что поэтапно запускается система «Е-Құрылыс», обеспечивающая в онлайн-режиме контроль за процессами строительства на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию.

«Более того на онлайн-платформе «Маркетплейс» застройщики смогут напрямую без посредников покупать у производителей строительные материалы, а платформа «Е-Шаңырақ» обеспечит прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ жилищно-коммунальной сферы на момент эксплуатации. В целом отмечаем, что вопросы усиления прозрачности строительных процессов и повышения качества строительства находятся на постоянном контроле Правительства», - добавил Премьер-Министр РК.