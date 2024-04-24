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    23:39, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские ювелиры станут нести меньше расходов 

    ювелирные изделия
    Фото: Pixabay

    Министерство промышленности и строительства опубликовало проект поправки в приказ МИИР от 20 июня 2023 года «Об определении ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории Республики Казахстан, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях», передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Как говорится в документе, среди ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории республики, не подлежат обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях: 

    - ювелирные и другие изделия, произведенные на территории РК и предназначенные для экспорта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, при наличии на таких изделиях оттиска именника. 

    Поправка направлена на снижение дополнительных финансовых расходов отечественных производителей ювелирных изделий. 

    Таким образом, отечественные производители ювелирных изделий при экспорте не будут проходить опробования и клеймения в пробирных палатах. Также норма приведена в соответствие с пунктом 5 статьи 11 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза. 

    Теги:
    Золото Экспорт Министерство промышленности и строительства ЕАЭС
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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