Казахстанские юниоры взяли два «золота» и «серебро» на чемпионате Азии по гимнастике

В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями.

В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала — 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал «серебро» — 12.866.

Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях — 13.933.

Добавим, что юниорская сборная показала третий результат в командном многоборье.