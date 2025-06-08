11:55, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанские юниоры взяли два «золота» и «серебро» на чемпионате Азии по гимнастике
В Чечхоне (Южная Корея) сегодня, 8 июня, проходит заключительный день чемпионата Азии по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями.
В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала — 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал «серебро» — 12.866.
Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях — 13.933.
Добавим, что юниорская сборная показала третий результат в командном многоборье.