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    11:55, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские юниоры взяли два «золота» и «серебро» на чемпионате Азии по гимнастике

    В Чечхоне (Южная Корея) сегодня, 8 июня, проходит заключительный день чемпионата Азии по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    спортивная гимнастика
    Фото: НОК

    В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями.

    В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала — 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал «серебро» — 12.866.

    Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях — 13.933.

    Добавим, что юниорская сборная показала третий результат в командном многоборье.

    Теги:
    Спорт Золото Южная Корея Спортивная гимнастика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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