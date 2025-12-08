Казахстанские юниоры вошли в топ-10 на чемпионате Азии по триатлону в Джидде

5–6 декабря в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия) прошел чемпионат Азии по триатлону среди юниоров категорий U17 и U15. В соревнованиях приняли участие 114 атлетов из 21 страны.

Казахстан был представлен семью спортсменами: Нурмухамет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей и Сейтбек Ералы.

По итогам соревнований казахстанские участники показали следующие результаты:

U15 Women

1 место — Нурмухамет Алуа, 29:19

2 место — Шнейдер Калерия, 29:22

Youth Women

9 место — Аида Ким, 30:52

U15 Men

9 место — Сейтбек Ералы, 28:25

Youth Men

4 место — Шевченко Арсений, 26:57

5 место — Мұрат Әлхам, 27:02

7 место — Шевнин Матвей, 27:09

Таким образом, казахстанские спортсмены завоевали первое и второе места в категории U15 Women и вошли в десятку лучших в других дисциплинах.