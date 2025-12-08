РУ
    20:15, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские юниоры вошли в топ-10 на чемпионате Азии по триатлону в Джидде

    5–6 декабря в Джидде состоялся чемпионат Азии по триатлону среди категорий U17 и U15, где казахстанские спортсмены завоевали призовые места и показали высокие результаты, передает агентство Kazinform.

    Казахстанские юниоры вошли в топ-10 на чемпионате Азии по триатлону в Джидде
    Фото: Казахстанская федерация триатлона

    5–6 декабря в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия) прошел чемпионат Азии по триатлону среди юниоров категорий U17 и U15. В соревнованиях приняли участие 114 атлетов из 21 страны.

    Казахстан был представлен семью спортсменами: Нурмухамет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей и Сейтбек Ералы.

    По итогам соревнований казахстанские участники показали следующие результаты:

    U15 Women
    1 место — Нурмухамет Алуа, 29:19
    2 место — Шнейдер Калерия, 29:22

    Youth Women
    9 место — Аида Ким, 30:52

    U15 Men
    9 место — Сейтбек Ералы, 28:25

    Youth Men
    4 место — Шевченко Арсений, 26:57
    5 место — Мұрат Әлхам, 27:02
    7 место — Шевнин Матвей, 27:09

    Таким образом, казахстанские спортсмены завоевали первое и второе места в категории U15 Women и вошли в десятку лучших в других дисциплинах.

    Анастасия Палагутина
