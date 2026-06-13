Казахстанские врачи провели мастер-классы для медиков в Таджикистане

Делегация Министерства здравоохранения Казахстана в составе ведущих профильных специалистов в области охраны здоровья матери и ребенка провела ряд обучающих мероприятий и практических тренингов в родовспомогательных организациях Таджикистана, передает агентство Kazinform.

В ходе обучения были рассмотрены вопросы организации акушерско-гинекологической помощи, выхаживания новорожденных, оказания неотложной и реанимационной помощи детям, развития амбулаторной педиатрии, неонатальной хирургии, медицинской генетики, а также современные подходы к снижению материнской и младенческой смертности.

В рамках рабочей поездки казахстанские специалисты посетили НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии Республики Таджикистан, перинатальный центр города Бохтар, комплекс здоровья «Истиклол», национальный медицинский центр «Шифобахш», медико-социальный институт Таджикистана, оказывающие родовспомогательную, неонатальную, амбулаторно-поликлиническую, хирургическую и анестезиологическую помощь.

Делегацией МЗ РК проведены обходы отделений патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии, приёмных отделений, детских отделений, где оказана консультативная и методологическая помощь, проведены разборы сложных клинических случаев, мастер-классы для врачей и среднего медицинского персонала.

По итогам визита стороны наметили направления дальнейшего сотрудничества, включая совершенствование клинических протоколов, развитие программ раннего развития ребенка, укрепление кадрового потенциала и внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Напомним, Казахстан показал самый низкий уровень смертности новорожденных в регионе, сообщили в ЮНИСЕФ. Уровень неонатальной смертности в стране составляет 3,9 на 100 тысяч новорожденных.