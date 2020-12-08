Казахстанские волонтеры работают в структуре ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры – настоящие герои нашего времени. Они проявили себя как сопереживающие обществу граждане, новаторы, надежные партнеры государства, особенно в работе с наиболее уязвимыми слоями. Об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного координатора Программы добровольцев ООН (ДООН) Тойли Курбанов в ходе официального закрытия Года волонтера, который проходит с участием Главы государства, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня подводятся итоги Года волонтера в Казахстане. Года, когда по инициативе Главы государства, благодаря огромному труду всех вас волонтерство в Казахстане зазвучало по-новому, выросло в динамичный и осязаемый источник социального развития страны. Яркие результаты волонтеров Казахстана не были спонтанны. Ведь к 2020 году страна уже подготовила крепкую базу для развития волонтерства: был принят специальный закон, уделено внимание развитию волонтерства на национальном и региональном уровнях, запущены онлайн-платформы и многое другое», - отметил Тойли Курбанов.

В своем выступлении он отметил, что Программа добровольцев ООН ценит партнерство с Казахстаном, начиная с 1993 года.

«Мы поработали вместе и над законопроектом, и над дорожной картой. И в этом году целенаправленно направили волонтеров из Казахстана в структуры ООН в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Мы рассматриваем сегодняшний форум не просто как некий эпилог Года волонтера в Казахстане. Но и как пролог еще более уверенного и поступательного развития волонтерства в Казахстане (как национального, так и международного) в будущем», - подчеркнул исполняющий обязанности исполнительного координатора Программы добровольцев ООН.

Тойли Курбанов сообщил о продолжении совместной работы в рамках Программы добровольцев ООН по обмену международным опытом, по расширению аналитической базы о волонтерстве в Казахстане.

Отметим, в рамках работы с Программой развития ООН 7 волонтеров-казахстанцев прошли международный конкурс и приступили к работе ООН в Иордании, Кении, Таиланде и Турции.

Напомним, в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.