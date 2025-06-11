Казахстанские волейболистки победили в матче Лиги наций Центральной Азии

Команда Казахстана одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24).

В активе нашей сборной теперь три выигрыша в трех матчах. Ранее казахстанки оказались сильнее Новой Зеландии и Монголии.

В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B.

Ранее сообщалось, что чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана уроженец Атбасара Давид Дегтярев поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории