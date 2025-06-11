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    22:26, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские волейболистки победили в матче Лиги наций Центральной Азии

    В Ханое (Вьетнам) состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    волейбол
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24).

    В активе нашей сборной теперь три выигрыша в трех матчах. Ранее казахстанки оказались сильнее Новой Зеландии и Монголии.

    В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B.

    Ранее сообщалось, что чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана уроженец Атбасара Давид Дегтярев поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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