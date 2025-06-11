Казахстанские волейболистки победили в матче Лиги наций Центральной Азии
В Ханое (Вьетнам) состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24).
В активе нашей сборной теперь три выигрыша в трех матчах. Ранее казахстанки оказались сильнее Новой Зеландии и Монголии.
В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B.
Ранее сообщалось, что чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана уроженец Атбасара Давид Дегтярев поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории