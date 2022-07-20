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Казахстанские военные медики изучают опыт японских коллег
20 Июля 2022 23:00

Казахстанские военные медики изучают опыт японских коллег

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио с рабочим визитом побывала делегация военных медиков Вооруженных сил Казахстана, в ходе которого состоялся обмен информацией о специфике медицинской службы в странах-партнерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Казахстанская делегация изучила организационно-штатную структуру Главного военного медицинского управления Сил самообороны Японии, его состав и выполняемые задачи.

Японская сторона поделилась опытом проведения специальных медицинских учений, деятельности военных медиков в условиях чрезвычайной ситуации, в миротворческих миссиях ООН.

Казахстанским специалистам представили оснащение полевого мобильного комплекса и миротворческого госпиталя, рассказали о принципах эвакуации раненых. Совместно с японскими военными врачами провели операцию с применением симуляционных технологий.

Также они побывали в образовательных учреждениях, ознакомились с системой подготовки-медицинских специалистов Сил самообороны Японии и с материально-технической базой учебных заведений.

На заключительной встрече в Министерстве обороны Японии стороны детально обсудили ключевые аспекты сотрудничества в области военной медицины, образования и науки, радиологической, химической и биологической защиты, миротворческих миссий и наметили план взаимодействия на следующий год.



Фото: gov.kz

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