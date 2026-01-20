РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:27, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские военные в полевых условиях получают рационы на 4,2 тысячи килокалорий

    Когда невозможно организовать горячее питание, в армии используются индивидуальные рационы питания (ИРП). Из чего они состоят и покрывают ли запросы организма, рассказали в Минобороны РК, передает агентство Kazinform. 

    сухпай, питание военных, сухой паек
    Фото: Минобороны РК

    В Вооруженных силах Казахстана обеспечивают военнослужащих полноценным питанием даже в полевых условиях. Всего существует три вида индивидуальных рационов питания: общевойсковой, для десантно-штурмовых войск и бортовой рацион для экипажей кораблей и катеров. ИРП выдаются в пути следования, на учениях, полигонах, в отдаленных подразделениях, а также в районах ЧС и стихийных бедствий.

    Каждый рацион рассчитан на семь дней и включает галеты, мясные консервы, паштеты, сыровяленые продукты из конины, плавленый сыр, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты, чай, кофе, сахар и соль. Средняя энергетическая ценность — около 4170 килокалорий в сутки.

    Все продукты соответствуют национальным и межгосударственным стандартам, не содержат ГМО и герметично упакованы. В комплект входят портативный разогреватель, спички, средства для обеззараживания воды, одноразовые ложки, салфетки и складной консервный нож.

    В Минобороны подчеркивают, что такая система продовольственного обеспечения позволяет поддерживать физическую форму и боеспособность личного состава даже в сложных условиях.

    Ранее заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев рассказал о новшествах в призыве на срочную службу.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
