Казахстанские военные в полевых условиях получают рационы на 4,2 тысячи килокалорий

В Вооруженных силах Казахстана обеспечивают военнослужащих полноценным питанием даже в полевых условиях. Всего существует три вида индивидуальных рационов питания: общевойсковой, для десантно-штурмовых войск и бортовой рацион для экипажей кораблей и катеров. ИРП выдаются в пути следования, на учениях, полигонах, в отдаленных подразделениях, а также в районах ЧС и стихийных бедствий.

Каждый рацион рассчитан на семь дней и включает галеты, мясные консервы, паштеты, сыровяленые продукты из конины, плавленый сыр, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты, чай, кофе, сахар и соль. Средняя энергетическая ценность — около 4170 килокалорий в сутки.

Все продукты соответствуют национальным и межгосударственным стандартам, не содержат ГМО и герметично упакованы. В комплект входят портативный разогреватель, спички, средства для обеззараживания воды, одноразовые ложки, салфетки и складной консервный нож.

В Минобороны подчеркивают, что такая система продовольственного обеспечения позволяет поддерживать физическую форму и боеспособность личного состава даже в сложных условиях.

