Казахстанские водители смогут ездить в Китае по своим правам

Казахстан и Китай планируют взаимно признавать и обменивать водительские удостоверения. Соответствующий проект соглашения опубликован для публичного обсуждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, граждане Казахстана и Китая смогут использовать действующие национальные водительские удостоверения на территории другой страны для управления легковыми автомобилями при соблюдении установленных условий.

В МВД отмечают, что соглашение позволит создать механизм обмена водительских удостоверений без повторного обучения и сдачи экзаменов. При этом обмен будет проводиться с учетом требований законодательства страны, где осуществляется процедура.

— Реализация Соглашения позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, — говорится в обосновании к проекту.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие компетентных органов двух стран по вопросам признания и обмена водительских удостоверений.

Ожидается, что новый механизм позволит сократить административные процедуры и упростить условия для граждан Казахстана и Китая, находящихся на территории друг друга.

Проект постановления правительства РК «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений» опубликован на портале «Открытые НПА».

Публичное обсуждение документа продлится до 30 августа 2026 года.

Таким образом, после вступления соглашения в силу казахстанским водителям, соответствующим установленным требованиям, не потребуется проходить обучение и сдавать экзамены заново для обмена национального водительского удостоверения в Китае.

Ранее стало известно, что водительские права Казахстана будут действовать в ОАЭ с 25 июля.