Казахстанские велогонщики Луценко и Федоров станут соперниками на «Вуэльте-2026»

Два казахстанских велогонщика примут участие в одном из главных Гранд-туров сезона — «Вуэльте Испании-2026». Алексей Луценко и Евгений Федоров, вместе завоевавшие золото Азиатских игр в 2023 году, на этот раз выступят за разные команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стал известен состав всех команд, участвующих в испанской супервеломногодневке «Вуэльта-2026».

Среди 184 велогонщиков, участвующих в трехнедельной велогонке «Вуэльта-2026», будет всего два спортсмена из Казахстана. В составе швейцарской велогруппы NSN Cycling Team выступит 33-летний Алексей Луценко.

Фото: Instagram/lutsenko_alexey

В свою очередь велокоманда XDS-Astana заявила в свой состав только одного казахстанца — 26-летнего Евгения Федорова.

Фото: дирекция развития спорта города Астаны

Таким образом, на «Вуэльте-2026» Луценко и Федоров окажутся соперниками. Ранее, в 2023 году, эти велогонщики, выступая в составе сборной Казахстана, разделили золотые медали Азиатских игр. В групповой гонке Федоров и Луценко с большим отрывом от конкурентов приехали первыми на финиш, и Луценко по-джентльменски дал возможность своему молодому сокоманднику Федорову выиграть золотую медаль. В гонке с раздельным стартом золотую награду забрал уже Луценко.

Добавим, что в составе велокоманды XDS-Astana на «Вуэльту-2026» заявлены еще семь гонщиков-иностранцев. Это Лоренцо Фортунато (Италия), Виктор Ланджеллотти (Монако), Хенок Мулюбырхан (Эритрея), Кристиан Родригес (Испания), Алессандро Ромеле (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Даррен Ван Беккум (Нидерланды).

Велогонка «Вуэльта Испании» 2026 года пройдет с 22 августа по 13 сентября. Маршрут Гранд-тура общей протяженностью около 3 275–3 300 километров проложен по дорогам четырех стран. В Монако гонка стартует с индивидуальной разделки у знаменитого казино Монте-Карло. Далее пелотон заедет на юг Франции сразу после старта, включая город Маноск. Андорра примет короткий, но сложный горный этап в Пиренеях с восхождением на высокую отметку Port de Envalira. Основная часть маршрута пройдет по дорогам страны-хозяйки велогонки — Испании. Первая неделя затронет Каталонию и Валенсию, а оставшиеся две недели гонщики проведут на жарком юге, в Андалусии, где финишируют в Гранаде у дворца Альгамбра.

Напомним, казахстанский велогонщик, ныне генеральный менеджер XDS-Astana Александр Винокуров вместе с князем Монако Альбером II проверил трассу первого этапа «Вуэльты-2026».

Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики впервые за шесть лет пропустят Giro d’Italia.