Казахстанские ученые разработали технологию фитомелиоративных насаждений на осушенном дне Арала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые разработали технологию фитомелиоративных насаждений на землях осушенного дна Аральского моря. Об этом сообщил заместитель председателя Управления по международным отношениям и стратегическому планированию Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Ерлан Нысанбаев в ходе конференции на тему «Развитие Независимого Казахстана и его агропромышленного комплекса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция организована Народно-демократической патриотической партией «Ауыл».

«Сегодня проводятся научные исследования в области лесного хозяйства. Одним из важных достижений является разработанная технология фитомелиоративных насаждений на землях осушенного дна Аральского моря. Созданные по данной технологии искусственные насаждения способствуют уменьшению пыльно-солевых выбросов, снижению заболеваемости населения, повышают кормоемкость существующих и способствуют образованию новых пастбищ. Таким образом, они улучшают экологическую обстановку в данном регионе. Всего за годы независимости на осушенном дне мы посадили более 100 тысяч гектаров саксауловых лесов», – сказал Е. Нысанбаев.

По его словам, большая работа была проведена научными работниками при создании зеленой зоны вокруг столицы. На экспериментальных участках были проведены опыты по улучшению состава почвы, снижению ее засоленности и повышению плодородия, изучены способы применения гербицидов при основной обработке почвы под посадки и борьбе с сорняками при насаждении зеленой зоны. Выработаны рекомендации по созданию ландшафтов лесопарковых насаждений на этой территории. Благодаря работе ученых созданы насаждения зеленой зоны с применением 28 видов деревьев и кустарников на площади около 100 тысяч гектаров. В настоящее время на указанной территории созданы условия для отдыха жителей и гостей столицы.

Е. Нысанбаев также отметил, что казахстанскими учеными разработаны методы размножения «in vitro» для редких и находящихся на грани исчезновения древесных пород. Это позволяет сохранять биоразнообразие, генофонд и получать растения в массовом количестве.

Работа конференции началась с проведения тематической выставки, где были продемонстрованы передовые проекты в области АПК. Свои лучшие изобретения и продукцию в области растениеводства, животноводства, цифровизации, точного земледелия и переработки показали представители Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, его дочерних научных центров и опытных станций. Депутаты Сената Парламента РК – члены комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий были ознакомлены с лучшими кейсами ученых, современными технологиями и работой ГИС-центра – ядра космомониторинга.