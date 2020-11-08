Казахстанские ученые разработали комплекс средств для борьбы с моракселлёзом КРС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученые НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» разработали комплекс средств и методов для борьбы с моракселлёзом крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Научные сотрудники дочерней организации НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» - ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» выезжают в животноводческие хозяйства РК для оказания помощи в борьбе с моракселлезной инфекцией и проводят апробационные испытания противомораселлезной мази, авторами которой являются учёные ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» (проект выполняется в рамках НТП «Научное обеспечение ветеринарного благополучия и пищевой безопасности»). В настоящее время, во многие животноводческие субъекты РК осуществляют импорт крупного рогатого скота из стран дальнего и ближнего зарубежья. При этом среди животных нередко обнаруживаются болезни, ранее не регистрируемые в нашей республике, в числе которых находится и моракселлез», - отмечает пресс-служба ведомства.

В научном центре также добавили, что однoй из cлoжных и актуальных проблем, в coвременнoй ветеринарной медицине, сдерживающих уcпешнoе развитие мoлoчнoгo и мяcнoгo живoтнoвoдcтва, являетcя ликвидация инфекциoнных забoлеваний, в том числе инфекционного кератоконъюнктивита крупнoгo рoгатoгo cкoта, вызываемого бактериями рода Моракселла.

Мoракcеллез - этo инфекциoннoе забoлевание, характеризующиеcя поражением глаз и проявляющиеся cлезoтечением, cветoбoязнью, гиперемией cocудoв кoнъюнктивы, блефарocпазмoм, иридocпазмoм, cерoзнo-cлизиcтым, а затем cерoзнo-гнoйным иcтечениями c пocледующим пoмутнением, изъязвлением рoгoвицы, и наступлением полной слепоты.

«Эта болезнь обнаружена и подтверждена бактериологически учёными Казахского НИВИ во многих хозяйствующих субъектах различных зон территории РК. По данным мясного союза МСХ РК заболеваемость глаз среди импортированного поголовья по республике достигала 40%, что вызвало обеспокоенность руководителей, занимающихся организацией животноводства и производством соответствующей продукции. К настоящему времени учёными Казахского научно-исследовательского ветеринарного института, под руководством академика Н.П.Иванова, разработаны, предложены серологические тесты, терапевтические препараты и профилактические средства, производственная апробация которых осуществляется на базе ТОО «Байсерке-Агро» и других хозяйствующих субъектах РК», - пояснили в пресс-службе.

В качестве серологической диагностики ранних форм проявления болезни разрабатывается соответствующий набор, включающий антиген для РДСК, позитивную и негативную сыворотку. Применение этого набора позволит своевременно выявлять инфицированных животных и осуществлять лечебно-профилактические меры.

Для лечения поражённых глаз животных предложена «Мазь противоморакселлезная для наружного применения». Этот лечебный препарат с положительным эффектом апробирован в хозяйствующих субъектах различных зон территории РК.

«С целью специфической профилактики разработано и проводится производственное испытание противоморакселлезной вакцины. Данный препарат при введении в организм животного индуцирует иммунное состояние и предохраняет от заболевания в течение 12 месяцев (срок наблюдения). Разработанные меры позволяют сохранять полное эпизоотическое благополучие всех эпизоотологических единиц агрохолдинга «Байсерке-Агро», находящегося в неблагополучном окружении по многим заразным болезням, в том числе моракселлезу КРС, и других хозяйствующих субъектов», - сообщили в научном центре.