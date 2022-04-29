Казахстанские ученые разработали доступную систему диагностики плодовых деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новую систему диагностики опасной бактерии, угрожающей деревьям, разработали казахстанские ученые. Речь идет о тест-системах, которые с высокой точностью обнаруживают в ДНК деревьев бактерию Erwinia amylovora. При этом отечественная разработка в разы дешевле зарубежных аналогов и доступна для казахстанских садоводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Erwinia amylovora – особо опасный патоген, который вызывает у плодовых деревьев бактериальный ожог. Бактерия особо опасна для яблони и груши и способна привести к массовой гибели плодового сада всего за два сезона. Эффективного лечения при запущенных формах бактериального ожога на сегодняшний день не существует, а главной профилактикой является ранняя диагностика. И теперь разработанная диагностическая система LAMP поможет сохранить плодовые деревья.

«Разработанная нами новая система выявления бактерии на основе LAMP в сотни раз чувствительнее по сравнению с классическим ПЦР-тестом, который применяется сегодня. Помимо чувствительности, LAMP-технология в отличие от ПЦР более удобна в применении, легко адаптируема для полевых условий, а также не требует дорогостоящих реагентов и оборудования. Для сравнения: стоимость нашей тест-системы для диагностирования бактериального ожога составляет 6 тыс. тенге за образец, в английской лаборатории стоимость составляет 31 тыс. тенге за образец, в швейцарской лаборатории – 57 тыс. тенге за образец. С помощью наших недорогих тест-систем ранняя диагностика становится доступна каждому садоводу или дачнику. Опасность кроется и в том, что, если домашние сады пустить на самотек, они заражают дикорастущие яблони. А в нашей стране в числе дикорастущих яблонь произрастает мировое достояние – яблоня Сиверса, которую необходимо сберечь», – поделился биолог Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина МОН РК Нурбол Галиакпаров.

В данный момент ученые Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина работают над выявлением бактерии Erwinia amylovora на дикорастущих яблонях и разрабатывают практические рекомендации для предотвращения распространения бактериального ожога, включая использование новых тест-систем.