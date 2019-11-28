Казахстанские ученые представили новые разработки в сфере дорожного строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялась международная научно-практическая конференция «Инновационные подходы в дорожном строительстве: перспективы и развитие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция состоялась в рамках международной специализированной выставки «Казавтодор – Kaztraffic». На выставке. которая является традиционным ежегодным мероприятием, представлена широко применяемая в комплексе дорожного хозяйства и ЖКХ продукция.

«От этой выставки огромная польза для наших предприятий и государства. Здесь представлены новые технологии, которые подходят под наши климатические условия», - сказал в интервью журналистам генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов.

Он также отметил, что на выставке представлены самые современные технологии в области дорожного строительства. Свои разработки представили и отечественные предприятия.

«Наш Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт представил свои технологии. Ученые хотят на базе нашего угля внедрить нанотехнологии, хотят уголь применять как добавки для битума и как горючий материал. Уже разработана целая схема по внедрению этой технологии», - добавил Замир Сагинов.

По его словам, этот новый подход в строительстве представляется очень выгодным и востребованным в нашей стране, так как в Казахстане угля предостаточно .

Отметим, что в международной выставке принимают участие десятки предприятий из разных стран, каждая из которых привезла в столицу Казахстана свои современные разработки.