Казахстанские ученые внесли вклад в международный геномный проект

В исследовании под названием «Геномные ресурсы двух хищных птиц из Саудовской Аравии: Falco biarmicus и Falco peregrinus» представлены высококачественные сборки геномов хромосомного уровня для двух видов соколов. Это открывает новые возможности для научных исследований в области биоразнообразия, эволюции и геномики сохранения видов. Проект реализован международной командой ученых ведущих университетов Казахстана, США и Саудовской Аравии.

Ведущую научную роль в исследовании сыграл первый автор и соавтор проекта профессор Международного кампуса Kozybayev University Андреа Зукколо. В группу экспертов вошли всемирно известный ученый-геномист из Университета Аризоны и KAUST Род Винг, профессор Абдулвахед Фахад Альрефаи из Университета имени короля Сауда и научный координатор по растениеводству Центра агрокомпетенций Kozybayev University доктор Сауле Мусурова.

Участие казахстанских ученых еще раз подчеркивает расширяющийся глобальный охват исследований Kozybayev University в области геномики и биоинформатики, его успешную интеграцию в научные сети мирового класса, работающие на переднем крае геномной науки.

В настоящее время профессор Андреа Зукколо применяет свой опыт в рамках другого флагманского проекта Kozybayev University — «Геномика национальных достояний». Совместно с University of Leeds (Великобритания) и Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя (Казахстан) реализуется проект по созданию первой в мире эталонной сборки генома каспийского тюленя. Исследование направлено на сохранение исчезающего вида и изучение генетического здоровья его популяции, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что затраты на исследовательские работы выросли на 19% в Казахстане.