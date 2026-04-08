Казахстанские ученые внесли вклад в международный геномный проект
Исследователи из Kozybayev University внесли весомый вклад в крупный прорывной геномный проект, опубликованный в авторитетном журнале G3: Genes, Genomes, Genetics, издаваемом Американским генетическим обществом, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.
В исследовании под названием «Геномные ресурсы двух хищных птиц из Саудовской Аравии: Falco biarmicus и Falco peregrinus» представлены высококачественные сборки геномов хромосомного уровня для двух видов соколов. Это открывает новые возможности для научных исследований в области биоразнообразия, эволюции и геномики сохранения видов. Проект реализован международной командой ученых ведущих университетов Казахстана, США и Саудовской Аравии.
Ведущую научную роль в исследовании сыграл первый автор и соавтор проекта профессор Международного кампуса Kozybayev University Андреа Зукколо. В группу экспертов вошли всемирно известный ученый-геномист из Университета Аризоны и KAUST Род Винг, профессор Абдулвахед Фахад Альрефаи из Университета имени короля Сауда и научный координатор по растениеводству Центра агрокомпетенций Kozybayev University доктор Сауле Мусурова.
Участие казахстанских ученых еще раз подчеркивает расширяющийся глобальный охват исследований Kozybayev University в области геномики и биоинформатики, его успешную интеграцию в научные сети мирового класса, работающие на переднем крае геномной науки.
В настоящее время профессор Андреа Зукколо применяет свой опыт в рамках другого флагманского проекта Kozybayev University — «Геномика национальных достояний». Совместно с University of Leeds (Великобритания) и Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя (Казахстан) реализуется проект по созданию первой в мире эталонной сборки генома каспийского тюленя. Исследование направлено на сохранение исчезающего вида и изучение генетического здоровья его популяции, отметили в ведомстве.
