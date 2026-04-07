    20:32, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Затраты на исследовательские работы выросли на 19% в Казахстане

    Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли на 19% и составили 261,4 млрд тенге в 2025 году, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Годом ранее объем затрат составлял 219,6 млрд тенге. Наибольшие затраты в 2025 году зарегистрированы в городах Алматы (113,2 млрд тенге) и Астана (51,4 млрд тенге).

    Значительные объемы также зафиксированы в Мангистауской (17,1 млрд тенге), Карагандинской (13,2 млрд тенге) и Восточно-Казахстанской (12,1 млрд тенге) областях.

    В разрезе областей наук наибольшие внутренние затраты пришлись на инженерные разработки и технологии — 86,3 млрд тенге, на естественные науки — 85,2 млрд тенге и сельскохозяйственные науки — 30,9 млрд тенге.

    Численность работников, осуществлявших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, по ученым степеням составила 28,3 тыс. человек — на 4,5% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 55,4% — женщины. Количество предприятий, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, составило 434. 

    Ранее Президент Казахстана поручил развивать коммерциализацию научных исследований.

    Диана Калманбаева
