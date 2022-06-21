РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:31, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские тяжелоатлеты стали первыми на юношеском ЧМ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМР – Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое место на чемпионате мира среди юношей, который прошел с 11 по 18 июня в городе Леон (Мексика). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

    В активе нашей команды 21 медаль, среди которых 12 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. Кроме того, казахстанец Едыге Емберды установил мировой рекорд и признан лучшим атлетом соревнований.

    РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Ерасыл Саулебеков (до 67 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

    Едыге Емберды (до 73 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

    Денис Полубояринов (до 81 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

    Никита Абдрахманов (до 102 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

    Надежда Ли (до 64 кг) - «серебро» в рывке и в сумме упражнений.

    Александра Беленко (до 40 кг) - «серебро» в рывке, «бронза» в толчке и в сумме упражнений.

    Ерасыл Умаров (до 55 кг) - «бронза» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

    Дарья Балабаюк (до 49 кг) - «бронза» в рывке.

    Алина Колиушко (до 59 кг) заняла седьмое место.


    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!