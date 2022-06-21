Казахстанские тяжелоатлеты стали первыми на юношеском ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМР – Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое место на чемпионате мира среди юношей, который прошел с 11 по 18 июня в городе Леон (Мексика). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

В активе нашей команды 21 медаль, среди которых 12 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. Кроме того, казахстанец Едыге Емберды установил мировой рекорд и признан лучшим атлетом соревнований.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ерасыл Саулебеков (до 67 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

Едыге Емберды (до 73 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

Денис Полубояринов (до 81 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

Никита Абдрахманов (до 102 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

Надежда Ли (до 64 кг) - «серебро» в рывке и в сумме упражнений.

Александра Беленко (до 40 кг) - «серебро» в рывке, «бронза» в толчке и в сумме упражнений.

Ерасыл Умаров (до 55 кг) - «бронза» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.

Дарья Балабаюк (до 49 кг) - «бронза» в рывке.

Алина Колиушко (до 59 кг) заняла седьмое место.