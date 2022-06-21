Казахстанские тяжелоатлеты стали первыми на юношеском ЧМ
В активе нашей команды 21 медаль, среди которых 12 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. Кроме того, казахстанец Едыге Емберды установил мировой рекорд и признан лучшим атлетом соревнований.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ерасыл Саулебеков (до 67 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.
Едыге Емберды (до 73 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.
Денис Полубояринов (до 81 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.
Никита Абдрахманов (до 102 кг) - «золото» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.
Надежда Ли (до 64 кг) - «серебро» в рывке и в сумме упражнений.
Александра Беленко (до 40 кг) - «серебро» в рывке, «бронза» в толчке и в сумме упражнений.
Ерасыл Умаров (до 55 кг) - «бронза» в рывке, в толчке и в сумме упражнений.
Дарья Балабаюк (до 49 кг) - «бронза» в рывке.
Алина Колиушко (до 59 кг) заняла седьмое место.