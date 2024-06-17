Казахстанские цены на бензин являются одними из самых низких в мире

Казахстан стал значимым игроком на мировом и азиатском рынках топлива. Согласно рейтингу самых дешевых цен на бензин и дизельное топливо в мире от Rhino Car Hire, Казахстан занимает двенадцатое место в мире с ценой бензина $0,55 за литр, передает агентство Kazinform.

В Центральной Азии Казахстан занимает второе место, после Туркменистана, занявшего первое место в Азии и восьмое в мире, с ценой на бензин $0,43 за литр. Кыргызстан занимает третье место в Азии с ценой на бензин $0,78 за литр.

Венесуэла и Иран лидируют в мировом рейтинге, с ценами на бензин $0,04 и $0,03 за литр соответственно, благодаря значительным государственным субсидиям. Иран предлагает самый дешевый бензин в мире, несмотря на недавние повышения цен и меры по рационированию. Венесуэла, с ценой $0,04 за литр, занимает второе место в мире, хотя сталкивается с серьезными экономическими проблемами из-за гиперинфляции и плохого управления ресурсами.

На третьем месте в мире находится Египет, предлагающий бензин по цене $0,28 за литр благодаря интервенции правительства для удержания низких цен. Другие страны из топ-12: Алжир, Кувейт, Ангола также выделяются низкими ценами на бензин благодаря своим значительным нефтяным запасам. Малайзия и Нигерия используют свои возможности по добыче нефти, чтобы предлагать доступный бензин. А Бахрейн и Боливия поддерживают низкие цены за счет субсидий и контролируемых механизмов ценообразования.

Согласно данным EnergyProm, в первые два месяца этого года Казахстан зафиксировал заметный рост производства топлива – 899 800 тонн бензина, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство дизельного топлива также увеличилось, достигнув 857 200 тонн, что на 5,8% больше.

На региональном уровне Шымкент лидировал по производству бензина с 363 700 тоннами, несмотря на снижение на 1,5% в годовом исчислении. Следом идут Павлодар и Атырау с 273 800 и 251 400 тоннами соответственно. Павлодар также лидировал в производстве дизельного топлива с 337 600 тоннами, что означает рост на 16,7%. Шымкент и Атырау произвели 246 900 и 238 400 тонн дизеля соответственно. По состоянию на январь, казахстанские НПЗ почти полностью удовлетворяли внутренний спрос, обеспечивая 99,99% бензина и 98,3% дизельного топлива.

Напомним, что в мае 2024 года министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подписал приказ, устанавливающий новые цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан.