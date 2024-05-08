РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 07 Май 2024 | GMT +6

    Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев установили в Казахстане

    бензин
    Фото: Алина Тулебаева/ Kazinform

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подписал приказ, устанавливающий новые цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Документ устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции:

    • на бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
    •  на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;
    • на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.

    Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при

    • предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки;
    • предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки.

    Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

    Теги:
    Дизтопливо Минэнерго РК Транспорт Цены и тарифы Бензин Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!