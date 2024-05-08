Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев установили в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подписал приказ, устанавливающий новые цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции:

на бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;

на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.

Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при

предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки;

предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.