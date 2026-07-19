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    Казахстанские триатлонисты выиграли серебро юниорского Кубка Европы

    Сборная Казахстана по триатлону поднялась на вторую ступень пьедестала в смешанной эстафете на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии. Это уже вторая медаль национальной команды на турнире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Казахстанские триатлонисты выиграли серебро юниорского Кубка Европы
    Фото: НОК РК

    В смешанной эстафете казахстанская команда финишировала второй с результатом 1:34:56. Серебряными призерами стали Диана Ержанова, Алуа Нурмухамет, Альхам Мурат и Арсений Шевченко.

    Победу в дисциплине одержала сборная Румынии, показавшая время 1:34:31. Бронзовые медали завоевали представители Турции с результатом 1:35:42.

    Ранее на этом этапе Кубка Европы Диана Ержанова выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, принеся Казахстану первую награду турнира.

    Спорт спортсмены Казахстана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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