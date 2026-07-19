Казахстанские триатлонисты выиграли серебро юниорского Кубка Европы

Сборная Казахстана по триатлону поднялась на вторую ступень пьедестала в смешанной эстафете на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии. Это уже вторая медаль национальной команды на турнире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.