Казахстанские триатлонисты выиграли серебро юниорского Кубка Европы
Сборная Казахстана по триатлону поднялась на вторую ступень пьедестала в смешанной эстафете на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии. Это уже вторая медаль национальной команды на турнире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В смешанной эстафете казахстанская команда финишировала второй с результатом 1:34:56. Серебряными призерами стали Диана Ержанова, Алуа Нурмухамет, Альхам Мурат и Арсений Шевченко.
Победу в дисциплине одержала сборная Румынии, показавшая время 1:34:31. Бронзовые медали завоевали представители Турции с результатом 1:35:42.
Ранее на этом этапе Кубка Европы Диана Ержанова выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, принеся Казахстану первую награду турнира.