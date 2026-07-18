Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европы

Представительница команды Казахстана по триатлону Диана Ержанова завоевала золотую медаль на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.