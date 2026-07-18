KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европы

    Представительница команды Казахстана по триатлону Диана Ержанова завоевала золотую медаль на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

    Диана Ержанова
    Фото: НОК РК

    Казахстанская спортсменка показала лучший результат, преодолев дистанцию за 35 минут 41 секунду.

    Серебряную медаль завоевала румынка Тунде Крисан, финишировавшая с результатом 35 минут 48 секунд. Третье место заняла представительница Италии Элис Вентре (35 минут 50 секунд).

    Еще три казахстанские спортсменки вошли в десятку сильнейших. Алуа Нурмухамет стала пятой (36:03), Калерия Шнайдер финишировала шестой (36:07), а Аида Ким заняла девятое место (36:13).

    Ранее триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Румыния
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор