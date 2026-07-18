Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европы
Представительница команды Казахстана по триатлону Диана Ержанова завоевала золотую медаль на юниорском этапе Кубка Европы в Румынии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Казахстанская спортсменка показала лучший результат, преодолев дистанцию за 35 минут 41 секунду.
Серебряную медаль завоевала румынка Тунде Крисан, финишировавшая с результатом 35 минут 48 секунд. Третье место заняла представительница Италии Элис Вентре (35 минут 50 секунд).
Еще три казахстанские спортсменки вошли в десятку сильнейших. Алуа Нурмухамет стала пятой (36:03), Калерия Шнайдер финишировала шестой (36:07), а Аида Ким заняла девятое место (36:13).
Ранее триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане.