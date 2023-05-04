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Казахстанские товары пользуются огромной популярностью в Таджикистане – глава КИСИ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 17:55
Казахстанские товары пользуются огромной популярностью в Таджикистане – глава КИСИ Фото: kisi.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов поделился мнением о пользе усиления стратегического сотрудничества во многих сферах с Таджикистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на отсутствие общей границы, Таджикистан – очень близкий нам сосед. Он входит в Центральную Азию – регион, который стратегически важен для нас, и в котором Казахстан является ведущим государством. По численности населения Таджикистан – это третье государство в регионе, после Узбекистана и Казахстана. Там проживает почти 10 млн человек, это хороший рынок для наших производителей товаров. Это и мука, и конфеты, и пшеница, масло и другие продукты питания, все это пользуется огромнейшей популярностью в Таджикистане. Я сам был этому свидетелем, так как недавно был в Душанбе», - сказал Еркин Тукумов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, все казахстанские продуктовые товары считаются в Таджикистане продуктами высокого качества.

«Кроме того, наши ИТ-технологии, вопросы банковской сферы, промышленного производства, в частности, те же железнодорожные детали, очень важны для таджикской экономики. Перспективны и вопросы транзита грузов. С другой стороны, не менее важны и вопросы безопасности. Если мы не граничим с Таджикистаном, это не значит, что вопросы безопасности этой страны не должны нас волновать. Таджикистан может содействовать вопросам урегулирования ситуации в Афганистане вместе с нами, снимать напряженность. Вопросы воды: Таджикистан – страна, где формируются истоки Амударьи и Сырдарьи, поэтому их мы должны решать совместно», - добавил спикер.

Еркин Тукумов подчеркнул, что сегодня был обсужден огромный пул вопросов, которые нужно решать совместно.

«В присутствии Глав государств был подписан меморандум о сотрудничестве между институтами стратегических исследований двух стран, который необходим для того, чтобы заполнить недостаток знаний друг о друге, чтобы иметь возможность выстраивать стратегический диалог в политике, в экономике, в гуманитарной сфере», - заключил глава КИСИ.


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