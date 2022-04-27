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Казахстанские теннисисты пробились во второй круг Челленджеров в Чехии и Италии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 18:30
Казахстанские теннисисты пробились во второй круг Челленджеров в Чехии и Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев пробились во второй круг Челленджеров в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Дмитрий Попко успешно стартовал на грунтовом Челленджере в чешской Остраве. В упорном матче с австрийцем Себастианом Офнером казахстанец одержал победу 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Встреча шла почти 2,5 часа.

Другой казахстанец Денис Евсеев в первом круге Челленджера в Риме победил итальянца Алессандро Джаннесси. Денис выиграл первый сет 7:6 (7:5) и вел во втором 3:2, во время которого оппонент отказался от продолжения матча.

Здесь же в Риме еще один наш соотечественник Тимофей Скатов в первом круге одиночного разряда уступил Джеку Дрейперу из Великобритании 2:6, 1:6.


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