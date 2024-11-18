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    15:00, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанские теннисисты узнали позиции в мировом рейтинге

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтингов после завершения Итогового турнира ATP в Турине (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Шевченко
    Фото: Sports.kz

    На первом месте закрепился победитель турнира итальянец Янник Синнер, вторая строчка принадлежит немцу Александру Звереву, замыкает топ-3 Карлос Алькарас из Испании.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался 34-м, Александр Шевченко поднялся на две строки — 78-й. Михаил Кукушкин отыграл одну позицию, став 111-м. Дмитрий Попко стал выше на две строчки — 172-й. Тимофей Скатов остался 179-м.

    В парном рейтинге первое место делят Марсело Аревало из Сальвадора и хорват Мате Павич. Третий — австралиец Джордан Томпсон.

    Казахстанец Александр Недовесов не изменил своего положения и занимает 59-ю позицию. Бублик улучшил положение на три отметки — 119-й.

    Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Александр Недовесов Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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