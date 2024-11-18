Казахстанские теннисисты узнали позиции в мировом рейтинге

На первом месте закрепился победитель турнира итальянец Янник Синнер, вторая строчка принадлежит немцу Александру Звереву, замыкает топ-3 Карлос Алькарас из Испании.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался 34-м, Александр Шевченко поднялся на две строки — 78-й. Михаил Кукушкин отыграл одну позицию, став 111-м. Дмитрий Попко стал выше на две строчки — 172-й. Тимофей Скатов остался 179-м.

В парном рейтинге первое место делят Марсело Аревало из Сальвадора и хорват Мате Павич. Третий — австралиец Джордан Томпсон.

Казахстанец Александр Недовесов не изменил своего положения и занимает 59-ю позицию. Бублик улучшил положение на три отметки — 119-й.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах.